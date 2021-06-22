На Тернопільському ставі ледь не втопився чоловік

21 червня о 14:02 в м. Тернопіль на Тернопільському ставі в районі клубу “RiverSide” по вул. Чумацькій під час купання в необладнаному місці почав тонути місцевий житель. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

До прибуття рятувального відділення, даного громадянина було виявлено під водою та витягнуто на берег місцевим населенням. Спільними зусиллями рятувальників, людей та працівників поліції потерпілому до прибуття працівників екстреної медичної допомоги надавалась долікарська допомога. В подальшому потерпілого передано працівникам екстерної медичної допомоги.