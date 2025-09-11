Негода в Тернополі: дерево впало на автомобіль

Негода в Тернополі: вітер валить дерева, рятувальники ліквідовують наслідки

Сильний вітер, що пронісся по Тернополю, спричинив серйозні пошкодження. Сьогодні вдень на вулиці Руській дерево впало прямо на припаркований автомобіль. На щастя, в цей момент у машині нікого не було, але ситуація могла бути набагато гіршою.

Рятувальники терміново виїхали на місце події та оперативно ліквідували наслідки. За допомогою спеціального обладнання вони обережно розрізали стовбур та гілля, звільнивши автомобіль від завалу. Територію повністю розчистили, а також забезпечили безпеку для інших мешканців.

Поради рятувальників:

🌳 Не паркуйте автомобілі під старими або аварійними деревами.

🚶‍♂️ Оминайте рекламні щити, лінії електропередач та інші об’єкти, що можуть бути небезпечними під час негоди.

🏠 Якщо є можливість, перечекайте стихію в безпечному місці.

Бережіть себе та будьте обережні під час сильного вітру. Якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте за номером 101.