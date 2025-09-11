160 років спадщини Шептицького: у Бучачі відбулося спецпогашення ювілейної марки

У Бучацькому монастирі отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього відбулася знакова подія: спецпогашення шостої ювілейної марки, присвяченої 160-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького, а також презентація перевидання його відомої праці “Як будувати Рідну Хату”.

Захід відбувся в межах всеукраїнської серії вшанувань, які проходять у дев’яти знакових місцях України, пов’язаних із життям, пастирським служінням і національною місією митрополита Андрея.

Бучач має особливе місце в біографії Шептицького. У лютому 1911 року він проводив тут реколекції у василіянському монастирі, а 8 листопада 1913 року – відвідав місійний інститут імені св. Йосафата, де зустрічався з духовенством і мирянами. Ці візити стали частиною його широкої діяльності як церковного наставника та провідника українського народу.

Ювілейна марка з написом “160 років від народження митрополита Андрея Шептицького” стала ще одним засобом поширення духовної спадщини владики Андрея, людини, яка своєю постаттю і вченням сформувала духовний і національний образ України.

Презентована праця митрополита “Як будувати Рідну Хату” – це програмний текст, що і сьогодні звучить як заклик до моральної відваги, відповідальності та єдності в будуванні українського суспільства на християнських засадах.

З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, у події взяли участь: о. митрат Андрій (Іван) Говера – ініціатор серії марок; перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук – фундатор перевидання праці й втілення поштового проєкту; Олег і Наталія Кіналі – художники-оформлювачі; о. Василь Макоїд – представник духовенства архиєпархії; Василь Дідух – філателіст; о. Роман Якимець – настоятель Бучацького монастиря; о. Пантелеймон Саламаха – директор Бучацького ліцею ім. св. Йосафата; вихованці та викладачі ліцею; гості, журналісти, парафіяни.

Організатори події відзначили, що 2025 рік проголошено Роком митрополита Андрея Шептицького на Тернопільщині. В межах цієї ініціативи передбачено низку заходів, які мають на меті не лише зберегти духовну спадщину митрополита, а й переосмислити її в сучасному контексті – як моральну й національну основу для майбутнього України.

«Як будувати Рідну Хату» – це послання крізь покоління. Його слова надихають сьогодні так само, як і 100 років тому. Митрополит Андрей продовжує говорити до серця кожного українця”, – зазначили під час презентації.