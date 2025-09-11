Бійка в під’їзді Тернополя: чоловік напав на комунальника і правоохоронців

10 вересня у Тернополі сталася бійка за участю працівника комунального підприємства та місцевого жителя. Інцидент трапився в одному з під’їздів багатоповерхівки на вулиці Морозенка. Мешканці будинку повідомили про подію на спецлінію поліції, після чого на місце події виїхали працівники Тернопільського райуправління поліції.

Згідно з інформацією, інцидент стався близько 10:40, коли працівник комунальної служби прибув на виклик, щоб виконати свої обов’язки. Перебуваючи біля вхідних дверей, він був несподівано атакований місцевим жителем, який вдарив його рукою в обличчя. Після цього, коли на місце події прибув наряд поліції, зловмисник не зупинився і накинувся з кулаками на правоохоронців.

Працівник комунального підприємства отримав забої та інші тілесні ушкодження. Він звернувся до травмпункту для надання медичної допомоги.

Правоохоронці оперативно затримали нападника, який тепер відповість за свої дії відповідно до законодавства. Зловмиснику інкримінують умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 ККУ) та погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 ч. 2 ККУ). Зараз триває слідство.

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин інциденту.