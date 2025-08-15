Нова нумерація маршрутів у Тернополі: що зміниться для пасажирів?

Наскрізна нумерація громадського транспорту в Тернополі – що це, яка мета і які переваги має?



З 25 червня Тернопіль переходить до використання єдиної нумерації маршрутів громадського транспорту, щоправда з численних гнівних відгуків видно, що люди не розуміють, який в цьому сенс.



Що зміниться?

Насправді, змін не так вже й багато, і до них можна звикнути вже за місяць-два. Змінять номери двох тролейбусних маршрутів та семи автобусних маршрутів (фото №1):



Автобуси

А -> займе вакантне місце тролейбусного маршруту № , який перейменують на № , натомість сенс в індексуванні А зникне, адже не буде однойменного йому маршруту.

-> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , який хоч і недіючий з 1 лютого 2024 року, але має бути відновлений з приходом 17 нових тролейбусів львівського виробника “Електрон”, займе вакантне місце № , яке стало незайнятим 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.

-> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , на який перейменується тролейбусний маршрут № , займе вакантне місце № , яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.

А -> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , займе вакантне місце № , яке донедавна було незайнятим весь час.

А А -> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , на який перейменується тролейбусний маршрут № , займе вакантне місце № , яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року. Сенс їх диверсифікації є, адже вони між собою відрізняються значно більше, ніж автобусні маршрути А.

-> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , займе вакантне місце № , яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.

-> є однойменний йому тролейбусний маршрут № , займе вакантне місце № , яке донедавна було незайнятим весь час.

Тролейбуси

-> є однойменний йому автобусний маршрут № А, який насправді мало чим схожий на наявний тролейбусний маршрут № , займе вакантне завдяки автобусу № місце № .

-> є однойменний йому автобусний маршрут № , який також значно відрізняється від автобусного маршруту № , займе вакантне завдяки автобусу № місце № .



Запитання, які можуть виникнути у мешканців Тернополя та користувачів громадського транспорту міста стосовно нумерації