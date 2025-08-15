17:09 | 15.08.2025
Нова нумерація маршрутів у Тернополі: що зміниться для пасажирів?

Наскрізна нумерація громадського транспорту в Тернополі – що це, яка мета і які переваги має?

З 25 червня Тернопіль переходить до використання єдиної нумерації маршрутів громадського транспорту, щоправда з численних гнівних відгуків видно, що люди не розуміють, який в цьому сенс.

🧐❓Що зміниться?
Насправді, змін не так вже й багато, і до них можна звикнути вже за місяць-два. Змінять номери двох тролейбусних маршрутів та семи автобусних маршрутів (фото №1):

🚌Автобуси
1️⃣А ⏩ 1️⃣ -> займе вакантне місце тролейбусного маршруту №1️⃣, який перейменують на №4️⃣, натомість сенс в індексуванні 1️⃣А зникне, адже не буде однойменного йому маршруту.
3️⃣ ⏩ 3️⃣0️⃣ -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №3️⃣, який хоч і недіючий з 1 лютого 2024 року, але має бути відновлений з приходом 17 нових тролейбусів львівського виробника “Електрон”, займе вакантне місце №3️⃣0️⃣, яке стало незайнятим 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
4️⃣ ⏩ 2️⃣4️⃣ -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №4️⃣, на який перейменується тролейбусний маршрут №1️⃣, займе вакантне місце №2️⃣4️⃣, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
5️⃣➕5️⃣А ⏩ 5️⃣0️⃣ -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №5️⃣, займе вакантне місце №5️⃣0️⃣, яке донедавна було незайнятим весь час.
6️⃣➕6️⃣А ⏩ 2️⃣6️⃣➕2️⃣6️⃣А -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №6️⃣, на який перейменується тролейбусний маршрут №1️⃣1️⃣, займе вакантне місце №2️⃣6️⃣, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року. Сенс їх диверсифікації є, адже вони між собою відрізняються значно більше, ніж автобусні маршрути 5️⃣➕5️⃣А.
8️⃣ ⏩ 2️⃣8️⃣ -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №8️⃣, займе вакантне місце №2️⃣8️⃣, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
9️⃣ ⏩ 4️⃣9️⃣ -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №9️⃣, займе вакантне місце №4️⃣9️⃣, яке донедавна було незайнятим весь час.
🚎Тролейбуси
1️⃣ ⏩ 4️⃣ -> є однойменний йому автобусний маршрут №1️⃣А, який насправді мало чим схожий на наявний тролейбусний маршрут №1️⃣, займе вакантне завдяки автобусу №2️⃣4️⃣ місце №4️⃣.
1️⃣1️⃣ ⏩ 6️⃣ -> є однойменний йому автобусний маршрут №1️⃣1️⃣, який також значно відрізняється від автобусного маршруту №1️⃣1️⃣, займе вакантне завдяки автобусу №2️⃣6️⃣ місце №6️⃣.

Запитання, які можуть виникнути у мешканців Тернополя та користувачів громадського транспорту міста стосовно нумерації

  • Для чого це робиться?
    Є багато однойменних маршрутів, які мають багато спільних зупинок, хоча вони кардинально відрізняються і мають різну цільову авдиторію. Кількість спільних зупинок, ділянки дублювання на різних однойменних маршрутах в залежності від періоду доби вказано на фото №2. Візьмемо однойменні автобусний маршрут №1️⃣1️⃣ та тролейбусний маршрут №1️⃣1️⃣. Перший сполучає дальню Дружбу, Центр та Східний, а останній сполучає дальню Дружбу, Центр, Східний та Сонячний масиви. Для звичних містян це цілком зрозуміло, але є і гості міста, які не знають таких тонкощів.
    Це може вилитися в складнощі, коли доводиться змінити вид транспорту на маршруті з тих чи інших причин. Одним з наочних зразків є плутанина, коли довелося тролейбуси на маршруті №1️⃣1️⃣ замінити автобусами. Багато людей плуталося, бо далеко не кожен читав новини, що тролейбуси на маршруті №1️⃣1️⃣ замінили автобусами, і вважав автоматично, що перед ним стоїть саме автобус №1️⃣1️⃣ маршруту (фото №3). Так відбувалося тричі: в листопаді та грудні 2022 року, обидві заміни спричинені знеструмленнями внаслідок атаки рашистів на енергетичну інфраструктуру України та в квітні 2023 року, коли через підмерзання контактної мережі неможливо було задіяти тролейбуси і треба було їх тимчасово автобусами замінити. І насправді для заміни виду транспорту на маршруті відповідних умов вистачає – наприклад, коли зміна рухомого складу не короткочасна, а довгострокова.
    Візьмемо до прикладу ситуацію, коли автобусний маршрут №1️⃣1️⃣ потрібно перевести на тролейбусний рухомий склад. Одному з маршрутів так чи інакше треба буде змінити номер, адже буквений варіант не підходить, адже використовується для незначних доповнень/вкорочень чи реверсних маршрутів. Здалеку тролейбус на автобусному маршруті №1️⃣1️⃣ завжди сприйматиметься як саме тролейбус на своєму №1️⃣1️⃣ маршруті, що спричинятиме плутанину.
  • Ким треба бути, аби не могти відрізнити тролейбус від автобуса?
    Є багато ракурсів, з яких тролейбус від автобуса не відрізниш, а новий автобус часто легко сплутати з тролейбусом, особливо, якщо вони мають однакову довжину. Окрім цього, є таке явище, як тролейбуси з автономним ходом/живленням, які можуть рухатися певну відстань без підключення до контактної мережі в залежності від ємності батарей, а з опущеними рогами тролейбус легко сплутати з автобусом (фото №4). Тим більше, Тернопіль уже проходить консультації з придбання до 39 низькопідлогових тролейбусів з автономним ходом/живленням до 2 км, які буде змога задіяти на деяких ділянках, де відсутня контактна мережа.
    Ця проблема стає особливо актуальною, якщо місто планує купувати автобуси і тролейбуси з майже однаковими кузовами, про що і суть фото №5 (фото суто ілюстративне – сам завод вже визнаний банкрутом)
    Численних дописів ЗМІ, де журналісти можуть сплутати автобус з тролейбусом, вистачає з головою. І на прикладі ситуації з автобусами на тролейбусному маршруті №1️⃣1️⃣ видно, що навіть інформаційних карток недостатньо. І в цьому звинувачувати людей не варто – людям властиво поспішати і помилятися.
  • Як можна маршрутку з тролейбусом сплутати?
    Маршрутки – явище тимчасове. Рано чи пізно настає пора, коли їх треба замінювати сучаснішим рухомим складом, який легше сплутати з тролейбусами. Та й як вже писалося раніше, людям властиво помилятися і поспішати. Можливість заміни тролейбусів маршрутками ніхто не скасовував.
  • Для чого міняти номери маршрутів і зайвий раз цим плутати людей?
    Зустрічне запитання: а що заважало одразу зробити нумерацію, щоб не повторювалася між видами транспорту? Наявна нумерація плутає не менше. А до нової нумерації можна також звикнути, це справа декількох тижнів-місяців.
  • І що це дасть?
    Оновлена нумерація дасть змогу замінювати спокійно вид транспорту на маршруті, не створюючи при цьому плутанини.
    Навіть при закупівлі тролейбусів з невеликим автономним ходом/живленням з’являється потенційна можливість перевести автобусний маршрут на тролейбуси. Та й в Тернополі є три автобусні маршрути, які за достатньої кількості електротранспорту можна перевести на тролейбуси, зокрема №1️⃣А (з 25 червня стане №1️⃣), №1️⃣6️⃣ та №2️⃣0️⃣.
    При наскрізній нумерації люди знатимуть, що маршрут з певним номером тільки один. Наприклад, на зупинці Медичний університет зупиняються і автобусний маршрут №1️⃣1️⃣, і тролейбусний маршрути №1️⃣1️⃣ – в далекій перспективі при перейменованому на №6️⃣ тролейбусному маршруті, коли треба буде перевести автобусний маршрут на тролейбуси, люди знатимуть, що маршрут №6️⃣ їздить тільки на Київську.
    Людям достатньо було б запам’ятати лише номер та маршрут курсування, а параметр “вид транспорту” є зайвим навантаженням. Що менше параметрів, за якими можна ідентифікувати маршрут в маршрутній мережі, то простішою є власне маршрутна мережа.
  • Хіба в нас в Тернополі 50 маршрутів, щоб давати №50 якомусь маршруту?
    По-перше, 50 – максимальне значення номера маршрутної мережі і ідентифікує, що нумеруються маршрути, а не види транспорту. Це може бути сумою кількості всіх тролейбусних та автобусних маршрутів. Окрім цього, на маршрутах лишили проміжки, і це не є чимось нетиповим.
    До прикладу, в Львові з 1 липня 2019 року діє діапазонна наскрізна нумерація маршрутів між трамваями і тролейбусами (для автобусів не встигли оновити нумерацію маршрутів, бо почалося повномасштабне вторгнення): для трамваїв виділено числовий діапазон 1️⃣1️⃣9️⃣, для тролейбусів – діапазон 2️⃣0️⃣3️⃣9️⃣, а для автобусів – все решта, при цьому в Львові є декілька вакантних номерів, як-от трамвай №5️⃣ та тролейбуси №2️⃣1️⃣2️⃣6️⃣2️⃣8️⃣3️⃣4️⃣3️⃣7️⃣3️⃣9️⃣.
  • Якщо 6️⃣➕6️⃣А ⏩ 2️⃣6️⃣➕2️⃣6️⃣А, то чому немає за такою логікою 5️⃣0️⃣А?
    В попередніх правках до вкорочення обидвох маршрутів до Газопроводу планувалося об’єднати в один №5️⃣А, забезпечивши всі 5 автобусів вглиб Острова (4 автобуси з №5️⃣А і 1 автобус з №5️⃣). Оскільки ці маршрути повторюють одне одного аж до Газопроводу і будуть повторювати одне одного навіть після вкорочення, то сенсу їх диверсифікації немає, до того ж, є перспектива відновлення курсування обидвох маршрутів до сіл.

