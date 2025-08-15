Нова нумерація маршрутів у Тернополі: що зміниться для пасажирів?
Наскрізна нумерація громадського транспорту в Тернополі – що це, яка мета і які переваги має?
З 25 червня Тернопіль переходить до використання єдиної нумерації маршрутів громадського транспорту, щоправда з численних гнівних відгуків видно, що люди не розуміють, який в цьому сенс.
Що зміниться?
Насправді, змін не так вже й багато, і до них можна звикнути вже за місяць-два. Змінять номери двох тролейбусних маршрутів та семи автобусних маршрутів (фото №1):
Автобуси
А -> займе вакантне місце тролейбусного маршруту №, який перейменують на №, натомість сенс в індексуванні А зникне, адже не буде однойменного йому маршруту.
-> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, який хоч і недіючий з 1 лютого 2024 року, але має бути відновлений з приходом 17 нових тролейбусів львівського виробника “Електрон”, займе вакантне місце №, яке стало незайнятим 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
-> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, на який перейменується тролейбусний маршрут №, займе вакантне місце №, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
А -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, займе вакантне місце №, яке донедавна було незайнятим весь час.
А А -> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, на який перейменується тролейбусний маршрут №, займе вакантне місце №, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року. Сенс їх диверсифікації є, адже вони між собою відрізняються значно більше, ніж автобусні маршрути А.
-> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, займе вакантне місце №, яке стало незайнятим також 5 років тому, коли скасували автобусний маршрут з цим номером наприкінці весни 2020 року.
-> є однойменний йому тролейбусний маршрут №, займе вакантне місце №, яке донедавна було незайнятим весь час.
Тролейбуси
-> є однойменний йому автобусний маршрут №А, який насправді мало чим схожий на наявний тролейбусний маршрут №, займе вакантне завдяки автобусу № місце №.
-> є однойменний йому автобусний маршрут №, який також значно відрізняється від автобусного маршруту №, займе вакантне завдяки автобусу № місце №.
Запитання, які можуть виникнути у мешканців Тернополя та користувачів громадського транспорту міста стосовно нумерації
-
Для чого це робиться?
Є багато однойменних маршрутів, які мають багато спільних зупинок, хоча вони кардинально відрізняються і мають різну цільову авдиторію. Кількість спільних зупинок, ділянки дублювання на різних однойменних маршрутах в залежності від періоду доби вказано на фото №2. Візьмемо однойменні автобусний маршрут № та тролейбусний маршрут №. Перший сполучає дальню Дружбу, Центр та Східний, а останній сполучає дальню Дружбу, Центр, Східний та Сонячний масиви. Для звичних містян це цілком зрозуміло, але є і гості міста, які не знають таких тонкощів.
Це може вилитися в складнощі, коли доводиться змінити вид транспорту на маршруті з тих чи інших причин. Одним з наочних зразків є плутанина, коли довелося тролейбуси на маршруті № замінити автобусами. Багато людей плуталося, бо далеко не кожен читав новини, що тролейбуси на маршруті № замінили автобусами, і вважав автоматично, що перед ним стоїть саме автобус № маршруту (фото №3). Так відбувалося тричі: в листопаді та грудні 2022 року, обидві заміни спричинені знеструмленнями внаслідок атаки рашистів на енергетичну інфраструктуру України та в квітні 2023 року, коли через підмерзання контактної мережі неможливо було задіяти тролейбуси і треба було їх тимчасово автобусами замінити. І насправді для заміни виду транспорту на маршруті відповідних умов вистачає – наприклад, коли зміна рухомого складу не короткочасна, а довгострокова.
Візьмемо до прикладу ситуацію, коли автобусний маршрут № потрібно перевести на тролейбусний рухомий склад. Одному з маршрутів так чи інакше треба буде змінити номер, адже буквений варіант не підходить, адже використовується для незначних доповнень/вкорочень чи реверсних маршрутів. Здалеку тролейбус на автобусному маршруті № завжди сприйматиметься як саме тролейбус на своєму № маршруті, що спричинятиме плутанину.
-
Ким треба бути, аби не могти відрізнити тролейбус від автобуса?
Є багато ракурсів, з яких тролейбус від автобуса не відрізниш, а новий автобус часто легко сплутати з тролейбусом, особливо, якщо вони мають однакову довжину. Окрім цього, є таке явище, як тролейбуси з автономним ходом/живленням, які можуть рухатися певну відстань без підключення до контактної мережі в залежності від ємності батарей, а з опущеними рогами тролейбус легко сплутати з автобусом (фото №4). Тим більше, Тернопіль уже проходить консультації з придбання до 39 низькопідлогових тролейбусів з автономним ходом/живленням до 2 км, які буде змога задіяти на деяких ділянках, де відсутня контактна мережа.
Ця проблема стає особливо актуальною, якщо місто планує купувати автобуси і тролейбуси з майже однаковими кузовами, про що і суть фото №5 (фото суто ілюстративне – сам завод вже визнаний банкрутом)
Численних дописів ЗМІ, де журналісти можуть сплутати автобус з тролейбусом, вистачає з головою. І на прикладі ситуації з автобусами на тролейбусному маршруті № видно, що навіть інформаційних карток недостатньо. І в цьому звинувачувати людей не варто – людям властиво поспішати і помилятися.
-
Як можна маршрутку з тролейбусом сплутати?
Маршрутки – явище тимчасове. Рано чи пізно настає пора, коли їх треба замінювати сучаснішим рухомим складом, який легше сплутати з тролейбусами. Та й як вже писалося раніше, людям властиво помилятися і поспішати. Можливість заміни тролейбусів маршрутками ніхто не скасовував.
-
Для чого міняти номери маршрутів і зайвий раз цим плутати людей?
Зустрічне запитання: а що заважало одразу зробити нумерацію, щоб не повторювалася між видами транспорту? Наявна нумерація плутає не менше. А до нової нумерації можна також звикнути, це справа декількох тижнів-місяців.
-
І що це дасть?
Оновлена нумерація дасть змогу замінювати спокійно вид транспорту на маршруті, не створюючи при цьому плутанини.
Навіть при закупівлі тролейбусів з невеликим автономним ходом/живленням з’являється потенційна можливість перевести автобусний маршрут на тролейбуси. Та й в Тернополі є три автобусні маршрути, які за достатньої кількості електротранспорту можна перевести на тролейбуси, зокрема №А (з 25 червня стане №), № та №.
При наскрізній нумерації люди знатимуть, що маршрут з певним номером тільки один. Наприклад, на зупинці Медичний університет зупиняються і автобусний маршрут №, і тролейбусний маршрути № – в далекій перспективі при перейменованому на № тролейбусному маршруті, коли треба буде перевести автобусний маршрут на тролейбуси, люди знатимуть, що маршрут № їздить тільки на Київську.
Людям достатньо було б запам’ятати лише номер та маршрут курсування, а параметр “вид транспорту” є зайвим навантаженням. Що менше параметрів, за якими можна ідентифікувати маршрут в маршрутній мережі, то простішою є власне маршрутна мережа.
-
Хіба в нас в Тернополі 50 маршрутів, щоб давати №50 якомусь маршруту?
По-перше, 50 – максимальне значення номера маршрутної мережі і ідентифікує, що нумеруються маршрути, а не види транспорту. Це може бути сумою кількості всіх тролейбусних та автобусних маршрутів. Окрім цього, на маршрутах лишили проміжки, і це не є чимось нетиповим.
До прикладу, в Львові з 1 липня 2019 року діє діапазонна наскрізна нумерація маршрутів між трамваями і тролейбусами (для автобусів не встигли оновити нумерацію маршрутів, бо почалося повномасштабне вторгнення): для трамваїв виділено числовий діапазон –, для тролейбусів – діапазон –, а для автобусів – все решта, при цьому в Львові є декілька вакантних номерів, як-от трамвай № та тролейбуси №, , , –, .
-
Якщо А А, то чому немає за такою логікою А?
В попередніх правках до вкорочення обидвох маршрутів до Газопроводу планувалося об’єднати в один №А, забезпечивши всі 5 автобусів вглиб Острова (4 автобуси з №А і 1 автобус з №). Оскільки ці маршрути повторюють одне одного аж до Газопроводу і будуть повторювати одне одного навіть після вкорочення, то сенсу їх диверсифікації немає, до того ж, є перспектива відновлення курсування обидвох маршрутів до сіл.