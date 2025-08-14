21:40 | 14.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила молодого захисника Дмитра Перегінця

13 серпня 2025 року, на 27-му році життя, під час проходження військової служби, спочив у Бозі, військовослужбовець ЗСУ Перегінець Дмитро Михайлович.

Дмитро народився 20 квітня 1998 року і віддано служив стрільцем взводу охорони роти охорони батальйону охорони у військовій частині А1915.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Дмитра. Його пам’ять назавжди залишиться в наших серцях.

Церемонія прощання з Героєм відбудеться 15 серпня 2025 року о 16:00 в селі Нагірянка, повідомляють у Парафії Успення Пресвятої Богородиці с.Нагірянка.

 

