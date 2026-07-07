Нічна ДТП на Тернопільщині: п’яний водій Range Rover перекинув авто, постраждали троє підлітків

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє неповнолітніх. Аварія сталася вночі 5 липня у селі Яблунів Чортківського району.

За даними поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 03:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що житель села Перемилів, керуючи автомобілем Range Rover, не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

Унаслідок аварії травми отримали троє пасажирів 2008–2010 років народження. Двох потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор показав 0,5 проміле алкоголю в крові.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.