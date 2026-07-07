На Тернопільщині посилюють контроль за квадроциклами та позашляховиками в заповідних зонах

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області посилює превентивні заходи щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Відповідне доручення надійшло від Державної екологічної інспекції України та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Особливу увагу інспектори приділятимуть недопущенню пересування механічних транспортних засобів поза дорогами загального користування на природоохоронних територіях.

Йдеться про використання позашляховиків, квадроциклів, баґґі, ендуро-мотоциклів та іншої техніки, яка може завдати значної шкоди природним екосистемам.

У Держекоінспекції наголошують, що самовільний проїзд територіями природно-заповідного фонду спричиняє низку негативних наслідків, зокрема:

руйнування ґрунтового покриву;

пошкодження рослинності;

знищення місць існування диких тварин;

порушення природних екосистем;

негативний вплив на унікальні природні комплекси.

Екологи закликають мешканців Тернопільщини та гостей області відповідально ставитися до довкілля, дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та не допускати пересування транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду.

У разі виявлення порушень громадян просять невідкладно повідомляти про них Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області та правоохоронні органи.

Фахівці наголошують, що збереження природної спадщини є спільною відповідальністю суспільства, а дбайливе ставлення до природи допоможе зберегти унікальні екосистеми для майбутніх поколінь.