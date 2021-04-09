Програміст з Тернополя створив сервіс підбору безкоштовних уроків

Випускник ТНЕУ Назар Кульчицький створив онлайн-сервіс з підбору безкоштовних уроків vsiuroky.online



Станом на початок квітня 2021 у доступі є 90 курсів абсолютно різного спрямування (від іноземних мов і основ програмування до практичної психології та гри на гітарі).

Пандемія коронавірусу істотно підштовхнула розвиток ринку онлайн-освіти по всьому світу, зокрема й в Україні. Згідно з недавнім звітом World Economic Forum, за період пандемії кількість людей, що шукають можливості для навчання в інтернеті за власною ініціативою, виросла в чотири рази і продовжує збільшуватися.

А за даними міжнародної консалтингової компанії Global Market Insights світовий ринок онлайн-освіти до 2023 року досягне майже $283 млрд.