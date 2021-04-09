Завтра біля Бережан висадять 400 нових дерев

Вздовж траси біля Бережан відбудеться висадка молодих дерев.

Таким чином Бережанщина долучається до екологічного проекту «Озеленення планети». Нові дерева висадять обабіч дороги в напрямку с. Жуків. Взимку, через недостатню кількість насаджень там були значні снігові перемети і блокування сполучення.

«Ми висаджуватимемо на цій ділянці 400 дерев, з яких 100 лип – для формування медоносного угіддя, 100 волоських горіхів – для потреб громадян, які збиратимуть плоди, а також по 100 саджанців дуба червоного та клена – для забезпечення снігозатримання», – йдеться у повідомленні Бережанської міськради.

Збір о 10.00 год. в суботу, 10 квітня, на ділянці дороги між Бережанами і Жуковом в районі першого спуску.

«Прохання всім небайдужим громадянам, жителям міста і навколишніх сіл долучатися. З собою мати лопати, сокирки та ножівки (для монтажу стовпців для саджанців). Роботи буде багато, а тому необхідно не менше 20-ти дужих чоловіків для важкої праці і всіх за бажанням для допомоги. Бережанське державне лісомисливське господарство посприяє зі саджанцями та надасть на місці консультації з правильного висаджування дерев», – додають у міськраді.