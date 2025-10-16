Прорвало водопровід у Тернополі: без води декілька будинків

Сьогодні, 15 жовтня, мешканці вулиці Дорошенка в Тернополі зіткнулися з тимчасовими перебоями у водопостачанні. Через прорив водопроводу з 8:00 ранку до 16:00 водопостачання відсутнє в будинках на ділянці від №8 до №16.

Згідно з інформацією від КП “Тернопільводоканал”, на місці аварії працюють ремонтні бригади, які оперативно ліквідовують проблему. Представники підприємства запевняють, що всі роботи будуть завершені до 16:00, після чого водопостачання буде відновлено.

Тим часом мешканців вулиці просять проявити терпіння та дотримуватись рекомендацій щодо використання води після завершення ремонту.

Місцеві жителі можуть звертатися до “Тернопільводоканалу” за додатковою інформацією або в разі виникнення нових проблем із водопостачанням.