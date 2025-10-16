Віталій Курилович: Герой України, який віддав своє життя за свободу та незалежність

Віталій Курилович — майор Національної гвардії України, що загинув 29 травня 2014 року поблизу міста Слов’янська в Донецькій області, став символом мужності та відданості своїй країні. Він був на борту гелікоптера МІ-8, який був збитий терористами, що призвело до загибелі 12 осіб, серед яких був і сам майор Курилович. Цей трагедії забрала життя військових та представників спецпідрозділу МВС України.

Народившись 18 грудня 1973 року в Тернополі, Віталій від дитинства показував відданість своїй країні та військовій службі. Він навчався в Тернопільських школах № 11 і № 14, займався спортом та музикою, а після закінчення школи вступив на військову службу, де служив протягом 22 років. З 1993 року він служив у військовій частині 3024 в Павлограді, де швидко здобув повагу серед колег і підвищувався в званні до майора.

Майор Курилович брав активну участь у антитерористичній операції, де його група спеціальної підготовки зробила значний внесок у боротьбу за незалежність України. Віталій став героєм для всієї нації, і його мужність була відзначена багатьма нагородами, серед яких ордени «За мужність» I і III ступенів, нагрудний знак «За зразкову службу» та знак народної пошани орден «Сталевий хрест непереможних» (посмертно).

29 травня 2014 року, під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська, гелікоптер, на борту якого був Курилович, був обстріляний терористами з ПЗРК. У результаті вибуху загинуло 12 осіб, серед яких був і Віталій Курилович. Після цієї трагедії його перепоховали на Микулинецькому кладовищі в Тернополі.

18 серпня 2015 року Тернопільською міською радою Віталію Куриловичу посмертно було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Через сім років, у 2022 році, він також отримав звання «Почесний громадянин Тернопільської області».

Його пам’ять вшановується в Тернопільській ЗОШ № 14, де облаштовано куточок пам’яті, а на фасаді школи встановлено меморіальну дошку. Віталій Курилович навічно зарахований до списку особового складу військової частини 3024 Національної гвардії України, і його героїзм залишиться в серцях усіх українців.

Віталій Курилович — це символ національного героїзму та відданості своїй державі. Його пам’ять живе в кожному українці, і він назавжди залишиться у серцях тих, хто пам’ятає ціну свободи і боротьби за Україну.