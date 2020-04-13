«Придбай паску – купимо маску!»: дружини тернопільських священників долучились до благодійної ініціативи

До благодійної збірки на потреби медиків міста та для харитативної діяльності, що її реалізовує ініціативна група волонтерів @coronavirus.ternopil, долучились дружини священнослужителів Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя.

Зокрема, пані Марія Дутчак, дружина священника Архикатедри о. Романа Дутчака, випікає великодні Паски, кошти від реалізації яких будуть спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту. Пані Марія Хомів, дружина о. Мартина Хоміва, провела благодійний психологічний марафон.

«Панує думка, що затишок у кожній оселі залежить насамперед від жінки, – розповідає Марія Дутчак. – У нашій сім’ї ми все робимо разом. У складний час карантину активно спілкуємось, читаємо книги, дивимось пізнавальні фільми. Уже все перескладали, вікна помили, випробували різні рецепти страв. Але наша родина не може стояти осторонь, коли весь світ бореться з пандемією. Молимось за лікарів, за хворих. Схиляємося перед мужністю лікарів, які щоденно йдуть на роботу, рятують найдорогоцінніше – життя людей! У зв’язку з цим народилась ідея, долучитися до ініціативної групи @coronavirus.ternopil: «Придбай Паску – купимо маску!». За вилучені кошти придбаємо маски із підвищеним рівнем захисту і передамо лікарям».

Також вже успішно організований один із психологічних марафонів лікарем-психотерапевтом пані Марією Хомів на тему: «Як подолати стрес у час пандемії». У часі благодійного онлайн-марафону, його слухачі могли перераховувати добровільні пожертви на підтримку діяльності ініціативи @coronavirus.ternopil.

У своєму психологічному тренінгу, пані Марія Хомів говорила на тему тривоги, яка складає невід’ємну частину нашого життя. Добродійка зазначила, що деякі психіатри називають нашу епоху «сторіччям тривоги». «Є безліч чинників, які стимулюють виникнення тривоги. Зазвичай, тривога виникає, як тимчасова ситуаційна реакція на стреси повсякденного життя. Наявність тривожного розладу ми можемо припускати в тих випадках, коли тривога стає настільки сильною, що позбавляє людину здатності до нормального життя і діяльності», – зазначила добродійка.

повідомив о. Роман Демуш, активіст групи @coronavirus.ternopil