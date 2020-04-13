Шумський, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Гусятинський — райони на сході Тернопільської області, де не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

Зокрема, станом на 13 квітня 2020 року, в Гусятинському районі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

√ На самоізоляції сьогодні перебуває 230 осіб, 358 – знято з обліку.

√ Від початку карантину жителям району зроблено 32 експрес-тести на Covid-19.

Шумський район: за інформацією головного лікаря Шумської ЦКРЛ Андрія Бобровського, станом на 09:00 годину 13 квітня випадків інфікування коронавірусом та на території Шумського району не зафіксовано. Виявлено 8 нових підозр на інфікування. Зразки відправлено на дослідження в Тернопіль.

У Збаражі та районі також немає жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування коронавірусом. У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше було ухвалено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України.

Станом на ранок 13 квітня, у Лановецькому районі не зафіксовано хворих на коронавірус COVID-19, — за інформацією адміністрації КНП “Лановецька центральна районна лікарня”.

За інформацією головного лікаря Підволочиського центру первинної медико-санітарної допомоги Мирослава Вовчка у Підволочиській громаді не зафіксовано жодної підозри та не виявлено жодного випадку захворювань на COVID-19. Фельдшери та медичні сестри Підволочиської первинки разом з працівниками поліції перебувають на посту автодороги М-12 для профілактики поширення вірусу в Тернопільській області.