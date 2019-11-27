Ситуація катастрофічна, – у Тернопільській спецшколі мерзнуть діти

У Тернопільській спецшколі для дітей з вадами розвитку, що на вул. Сахарова, мерзнуть діти. Ситуація катастрофічна і потребує термінового вирішення, – про це повідомляє тернополянка Олена Прохира.

Є підозра, що це триває вже давно. Найжахливіше, що батькам нічого не говорять, – каже жінка

У школі є цілодобові групи після 17 години. В школі навчається багато дітей з районів, тернопільських теж іноді залишають на ніч.

Я сьогодні забирала дитину в 17.10. У приміщенні дуже холодно. Батареї повністю холодні. Вихователі були у верхньому одязі. Діти без курток, сиділи на килимі і дивились телевізор. Вихователі збивчасто пояснили, що на ніч у них опалення відключається, що школа працює над цим питанням… Але ж зараз вже кінець листопада, і за вікном мінус 2! Я попросила сказати мені, яка температура в приміщенні на термометрі, але відповіді не отримала.

До директорки Олена Прохира не додзвонилася. На гарячу лінію міськради теж не можливо додзвонитися: то не беруть трубки, то зайнято.

Куди ще звертатися не знаю. Хоча моя дитина зараз в теплі, але я не можу про це мовчати. Знаю, що проблеми з опаленням в цій школі вже не перший рік і не тільки вночі. Деякі діти в холодну пору просто не ходять до школу. Це не є нормально. На жаль, наші діти самі за себе не можуть постояти. Тому дуже прошу звернути увагу і негайно допомогти з вирішенням цієї проблеми, – просить жінка.