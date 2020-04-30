Ранок 30 квітня: в Україні — 10 406 випадків COVID-19, на Тернопільщині — 779

Підтверджено 10 406 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2 063 медика.

Усього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 261 людина, з них 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 1238 пацієнтів вже одужали, з них 268 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 417 (127 одужали);

Волинська обл. — 280 (60 одужали);

Дніпропетровська обл. — 347 (23 одужали);

Донецька обл. — 68 (10 одужали);

Житомирська обл. — 374 (21 одужав);

Закарпатська обл. — 419 (48 одужали);

Запорізька обл. — 243 (62 одужали);

Івано-Франківська обл. — 862 (72 одужали);

м. Київ — 1 401 випадок (75 одужали);

Київська обл. — 664 (73 одужали);

Кіровоградська обл. — 391 (100 одужали);

Львівська обл. — 430 (77 одужали);

Луганська обл. — 33 (4 одужали);

Миколаївська обл. — 126 (5 одужали);

Одеська обл. — 277 (15 одужали);

Полтавська обл. — 203 (21 одужав);

Рівненська обл. — 637 (59 одужали);

Сумська обл. —102 (57 одужали);

Тернопільська обл. — 779 (78 одужали);

Харківська обл. — 249 (20 одужали);

Херсонська обл. — 111 (35 одужав);

Хмельницька обл. — 82 (20 одужали);

Черкаська обл. — 290 (60 одужали);

Чернівецька обл. — 1571 (110 одужали);

Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).

За повідомленням Центру громадського здоров’я України