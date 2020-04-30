Ранок 30 квітня: в Україні — 10 406 випадків COVID-19, на Тернопільщині — 779
Підтверджено 10 406 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2 063 медика.
Усього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 261 людина, з них 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 1238 пацієнтів вже одужали, з них 268 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 417 (127 одужали);
Волинська обл. — 280 (60 одужали);
Дніпропетровська обл. — 347 (23 одужали);
Донецька обл. — 68 (10 одужали);
Житомирська обл. — 374 (21 одужав);
Закарпатська обл. — 419 (48 одужали);
Запорізька обл. — 243 (62 одужали);
Івано-Франківська обл. — 862 (72 одужали);
м. Київ — 1 401 випадок (75 одужали);
Київська обл. — 664 (73 одужали);
Кіровоградська обл. — 391 (100 одужали);
Львівська обл. — 430 (77 одужали);
Луганська обл. — 33 (4 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (5 одужали);
Одеська обл. — 277 (15 одужали);
Полтавська обл. — 203 (21 одужав);
Рівненська обл. — 637 (59 одужали);
Сумська обл. —102 (57 одужали);
Тернопільська обл. — 779 (78 одужали);
Харківська обл. — 249 (20 одужали);
Херсонська обл. — 111 (35 одужав);
Хмельницька обл. — 82 (20 одужали);
Черкаська обл. — 290 (60 одужали);
Чернівецька обл. — 1571 (110 одужали);
Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).
За повідомленням Центру громадського здоров’я України