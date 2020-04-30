30 квітня: +71 випадок коронавірусу на Тернопільщині
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 30 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 779 випадках діагноз лабораторно підтверджений (733 випадки – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 78 осіб.
За попередню добу проведено 453 дослідження, підтверджено вперше 71 випадок зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (5 осіб).
Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1
Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
Гусятинський район (2 особи):
• смт. Гусятин – 1
• с. Тудорів – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• смт. Вишнівець – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Молотків – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Заруддя – 1
Кременецький район (35 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 16
• с. Башуки – 2
• с. Града – 9
• с. Кімната – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Старий Почаїв – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Острів – 1
Шумський район (21 особа):
• м. Шумськ – 4
• с. Потуторів – 11
• с. Бриків – 1
• с. Людвище – 1
• с. Сураж – 1
• с. Ходаки – 1
• с. Обич – 2