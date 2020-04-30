30 квітня: +71 випадок коронавірусу на Тернопільщині

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 30 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 779 випадках діагноз лабораторно підтверджений (733 випадки – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 78 осіб.

За попередню добу проведено 453 дослідження, підтверджено вперше 71 випадок зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: