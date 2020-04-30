09:33 | 30.04.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

30 квітня: +71 випадок коронавірусу на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 30 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 779 випадках діагноз лабораторно підтверджений (733 випадки – дорослі, 46 випадків – діти), з них 14 летальних. Видужало 78 осіб.

За попередню добу проведено 453 дослідження, підтверджено вперше 71 випадок зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (5 осіб).

Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1

Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1

Гусятинський район (2 особи):
• смт. Гусятин – 1
• с. Тудорів – 1

Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• смт. Вишнівець – 1

Лановецький район (1 особа):
• с. Молотків – 1

Зборівський район (1 особа):
• с. Заруддя – 1

Кременецький район (35 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 16
• с. Башуки – 2
• с. Града – 9
• с. Кімната – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Старий Почаїв – 1

Тернопільський район (2 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Острів – 1

Шумський район (21 особа):
• м. Шумськ – 4
• с. Потуторів – 11
• с. Бриків – 1
• с. Людвище – 1
• с. Сураж – 1
• с. Ходаки – 1
• с. Обич – 2

 

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