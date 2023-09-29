Рух на вул. Гайовій у Тернополі буде перекрито до 31 грудня

З метою проведення робіт з капітального ремонту вулиці Гайової, до 31 грудня буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги від транспортної розв’язки вулиць Гайова – Подільська до залізничного мосту на вул. Гайовій.

Термін робіт на даній ділянці продовжено у зв’язку з виконанням робіт із заміни інженерних мереж, яких є чимало на даній ділянці.

На ділянці проведення робіт встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Перекриття ділянки відбуватиметься з урахуванням потреб підприємств, що працюють на даній вулиці.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.