11:49 | 29.09.2023
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Новини Тернополя 

Що каже про тарифи на тепло тернопільська влада

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На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію». Відповідно до даного рішення, з метою збереження тарифу на теплову енергію та постачання гарячої води для населення у найближчий опалювальний період буде застосовуватися тариф з понижуючим коефіцієнтом.

Для мешканців це означає, що ціна за опалення залишиться на рівні минулорічної, хоча вона на 36% нижча економічно обґрунтованої. Різницю в тарифах буде покрито за рахунок коштів міського бюджету.

Для потреб інших категорій споживачів, зокрема бюджетних та інших установ тощо тариф зміниться.

Зазначимо, що також заборгованість держави по відшкодуванню у різницях за тарифи перед ТМТКЕ становить понад 215 мільйонів гривень (станом на 01.07.2023 року).

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