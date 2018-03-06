Сергій Притула обурений новиною про себе на каналі ICTV

Пост із Facebook про пробите колесо в орендованій машині, якою керував Сергій Притула, сьогодні підхопили чимало сайтів. Але деякі ЗМІ переборщили із заголовками, чим викликали обурення у Сергія.

Зокрема, телеканал ICTV подав новину під заголовком “Притула потрапив у ДТП”. Можна лише здогадуватися, як подібна публікація розхвилювала близьких Сергія.

Коли у мене виникають якісь проблеми із колегами по холдингу, я звертаюсь у піар-відділ Нового каналу і наші золоті дівчатка розрулюють усі непорозуміння, — прокоментував новину Сергій Притула. — Зараз я хочу зекономити час усім і скоротити дистанцію до мінімуму. Колеги з інтернет-версії “Факти ICTV”, ви дов…би! І автор статті і шеф-редактор, який цей матеріал пропустив. Ваш майстер-клас, як з веселої історії про те, як я пробив колесо, намалювати заголовок, який приверне увагу – вдався. Мені вже друзі і родина т елефон обірвали. Заголовок читали і в паніці набирали, не заглиблюючись у матеріал! Я не дивуюсь коли таку галіматню пишуть жовті сайти, їм на роду написано перекручувати факти і бути проклятими. Але ви!!!! Коротше, колеги. Що робити, ви знаєте. Або обіцяю, що буде весело. Дякую”.

