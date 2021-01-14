Що робити, коли запідозрили ознаки ларингофарингіального рефлюксу, рекомендує лікар з Тернополя Юрій Решетуха

Яка діагностика, причини та що з цим робити, – запитуємо у нашого лікаря-отоларинголога Юрія Решетухи.

За його словами, дане захворювання має назву ларингофарингіальний рефлюкс– це закид шлункового соку вгору в стравохід і горло. При рефлюксі шлунковий сік пошкоджує стравохід, горло, чим викликає ларингіти, фарингіти, риносинусити, отити…

Власне, ларингофарингіальний рефлюкс – це вторинне захворювання, першопричиною є захворювання органів травлення, зокрема, порушенням моторно-евакуаторної функції шлунку та стравоходу з наступним ураженням ЛОР-органів. Утім, неправильна та невчасна діагностика призводить до запальних процесів ЛОР-органів з подальшим розвитком хронічної форми захворювання та серйозних ускладнень.

Які симптоми

• Хронічна охриплість голосу;

• Хронічний кашель, відкашлювання, покашлювання;

• Відчуття стороннього тіла, «комка» в горлі;

• Біль у горлі та утруднене ковтання;

• Сухість та першіння в горлі;

• Затікання слизу з носоглотки.

Часто ці симптоми, як наголошує Юрій Решетуха, змушують звертатися за допомогою до лікаря-ЛОРа. Причина утім, що горло та голосові зв’язки (гортань) дуже чутливі до шлункового соку. Навіть незначна кількість шлункового соку виклика пошкодження слизової оболонки з подальшим розвитком запального процесу.

Такий рефлюкс є чинником, що сприяє запаленню та гіпертрофії піднебінних мигдаликів, аденоїдів, розвитку хронічного ларингіту, хронічного риносинуситу, дисфункції євстахієвої труби, ураження нижніх дихальних шляхів, слизової ротової порожнини та зубної емалі.

“Власне, через те, що ларингофарингіальний рефлюкс важко діагностувати його називають «тихий рефлюкс», – каже Юрій Решетуха. – Чому так? Бо ларингофарингіальний рефлюкс не супроводжується печією, розладом травлення, відрижками (60% хворих дані симптоми не відчувають), на противагу гастроезофагальній хворобі. Тому дана патологія потребує комплексного підходу до діагностики та лікування”.

Що передує захворюванню

– Особливості харчування.

– Коморбідні захворювання – патології шлунково-кишкового тракту: виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічний гастродуоденіт, грижа стравохідного отвору діафрагми, жовчнокам’яна хвороба, різні форми ентеритів.

– Підвищення внутрішньочеревного тиску.

– Вживання певних медикаментів.

– Окремо виділяють часті стреси.

Що робити коли запідозрили ознаки ларингофарингіальногорефлюксу або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

1) Не займайтеся самолікуванням;

2) Зверніться у спеціалізований медичний заклад, де вам проведуть детальні обстеження, консультацію спеціалістів і призначать лікування.

“Виявлення хворих з ларингофарингіальним рефлюксом є складною комплексною проблемою і представляє одне з важливих завдань в отоларингології і гастроентерології”, – резюмує Юрій Решетуха.