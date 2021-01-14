Способы прохождения регистрации в БК Мелбет

Прежде чем приступить к оформлению ставок в букмекерской конторе, необходимо создать учётную запись на сайте. Как правило, чем меньше времени и усилий занимает этот процесс, тем привлекательнее кажется беттинговая площадка, ведь мало кому хочется заморачиваться с такой формальностью. Пользователям из Украины Melbet БК предлагает целых четыре варианта открытия счёта. Рассмотрим их подробнее.

Регистрация в один клик. Это наиболее быстрый способ создать учётную запись в букмекерской конторе. Он подходит игрокам, которые хотят поскорее перейти к заключению пари на сайте. Заполнить данные в личном кабинете можно и позднее. В этом случае беттору необходимо указать только страну своего постоянного проживания, выбрать валюту будущего счёта (в списке есть украинская гривна) и тип бонуса. Также нужно подтвердить своё согласие с условиями и правилами компании и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого клиент получит доступ к купону для ставок и сможет пополнять свой баланс. Телефонная регистрация в БК Melbet. Процесс создания аккаунта по телефону также не займёт много времени – около двух минут. Пользователю придётся выбрать денежную единицу и оставить свой номер. На него Букмекерская контора пришлёт SMS с персональным паролем, по которому игрок сможет попасть в свой личный кабинет. В дальнейшем кодовое слово можно изменить при помощи настроек. Авторизация через социальные сети. Это ещё один быстрый метод регистрации. Помимо валюты счёта, игроку нужно будет выбрать соцсеть, в которой у него есть зарегистрированный профиль: VK или Одноклассники. К сожалению, этот вариант не подходит пользователям букмекерской конторы Мелбет, которые живут в Украине, поскольку местные власти блокируют эти социальные платформы с 2017 года, а в 2020 году запрет был продлён. Создание аккаунта по электронной почте. Около пяти-семи минут бетторы потратят в том случае, если решат зарегистрироваться при помощи email, так как эта процедура состоит из четырёх этапов. Во-первых, клиенту нужно указать страну, регион и город проживания. Во-вторых – вписать в поля свои имя и фамилию и выбрать валюту. На третьем этапе игрок должен придумать надёжный пароль, состоящий минимум из восьми букв или цифр, а также ввести адрес электронной почты и телефон.

Все поля регистрационной формы, отмеченные красной звёздочкой, являются обязательными для заполнения, и пропустить их невозможно. Пользователям следует указывать только правдивую информацию о себе. В противном случае, пройти проверку в букмекерской конторе не удастся.

Верификация в Melbet

Эту процедура необходима для того, чтобы служба безопасности БК могла подтвердить личность клиента. Только после тщательной проверки беттор получит возможность снимать выигранные деньги со своего игрового счёта.

Для прохождения проверки пользователь должен не только заполнить свой профиль на сайте, но и предоставить сотрудникам компании личные документы, благодаря которым они смогут идентифицировать личность игрока. Букмекер принимает:

паспорт или ID-карту гражданина Украины;

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

выписку из банка.

Дополнительно клиента могут попросить о видеозвонке. С его помощью служба безопасности убедится, что владелец документов и аккаунта на сайте – один человек.

Возможные проблемы с регистрацией

Поскольку Melbet не блокируется украинскими властями, то и трудностей с открытием счёта в ней у игроков, как правило, нет. Регистрироваться пользователи могут в браузерной, десктопной или мобильной версиях, а также в официальном приложении для Android и iOS. Если же беттор по какой-то причине не может создать аккаунт на официальном сайте БК, служба поддержки компании с радостью предоставит ему ссылку на рабочее зеркало. Для этого нужно отправить запрос через форму в разделе Mobile.

Выводы

Создание аккаунта в букмекерской конторе играет не такую важную роль, как её рейтинг и надежность, удобство сайта, ширина росписи в Прематче и Live и величина коэффициентов. Тем не менее этому критерию эксперты уделяют довольно большое внимание в своих обзорах и обязательно делают акцент на простоте процесса. Как можно заметить, регистрация в Мелбет не отнимает много времени и не вызывает сложностей, а потому пользователь сможет максимально быстро перейти к изучению линии и оформлению онлайн-ставок на спорт.