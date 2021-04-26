Сім з 6700 різноманітних пам’яток і об’єктів культурної спадщини Тернопільщини увійшли в програму «Велике будівництво»

В найвідомішому замку Тернопільської області – Збаразькому обговорювали питання збереження історико-культурної спадщини та розвитку туризму в регіоні.

Тернопілля надзвичайно багатий край на культурні та історичні пам’ятки, серед них : Скалатський замок, Чортківський замок, Збаразький замок, Вишнівецький палац, Бережанська ратуша, Бучацька ратуша, Почаївська лавра та багато інших. В нас в області знаходиться 180 пам’яток архітектури національного значення. Проте більшість з них потребує збереження, консервації, відновлення та розвитку. Це можливо завдяки приверненню до об’єктів суспільної уваги, залученню коштів та розвитку туризму на місцях.

В четвер 22 квітня в Збаразькому замку відбувся круглий стіл. Участь в ньому взяли представники Тернопільської обласної державної адміністрації, територіальних громад, установ, що забезпечують охорону і збереження пам’яток, депутати та працівники навчальних закладів. Під час заходу обговорювали важливі питання збереження історико-культурної спадщини та розвитку туризму в регіоні.

Зі вступним словом на заході виступив заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко. А вітальне слово надали народному депутату України Ігору Василіву.

Під час обговорень, генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура, розповів про те що, в Скалатському замку до 30-річчя Незалежності України планується відкрити «Музей археології», а також анонсував створення «Програми захисту (розвитку) пам’яток культурної спадщини». Він також зазначив що в 2020 році зменшилась відвідуваність об’єктів в порівнянні з попереднім роком, а приорітетним напрямком став сімейний відпочинок.

У своїй доповіді заступник начальника управління туризму Тернопільської ОДА Ростислав Яцків розповів, що в нас досить велика історико-культурна спадщина, яка потребує розвитку туристичної інфраструктури об’єктів, щоб привабити відвідувачів. Туристи в свою чергу залишають в області чималі кошти: замовляючи екскурсії, витрачаючи гроші на харчування, проживання, сувенірну продукцію, та купуючи продукти харчування і сільськогосподарську продукцію. А це чималий вклад в економіку територіальних громад.

На завершення заходу заступник начальника управління культури ОДА Світлана Байталюк зазначила, що на Тернопільщині нараховується більше 6700 різноманітних пам’яток і об’єктів культурної спадщини. А 7 з них увійшло в програму «Велике будівництво», започатковану президентом України. Це гарний потенціал для розвитку туризму області та можливість наповнення бюджетів для територіальних громад.

Подібні заходи допомагають зібрати і об’єднати всіх зацікавлених осіб та досягти співпраці у важливій сфері збереження і відновлення культурно-історичних пам’яток нашого краю. Сподіваємося що попри карантинні заходи туризм на Тернопіллі буде продовжувати активно розвиватись.

Дашкевич Марина