Новини Тернополя 

У Тернополі знайшли чоловіка з психічними відхиленнями

Maryana Прокоментуй!

Виклик про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Новий Світ сидить невідомий чоловік, патрульні отримали 30 березня, близько 4-ї години ранку.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори виявили 27-річного громадянина. Перевіривши його особу, з’ясувалося, що він в активному розшуку Славутським ГУНП в Хмельницькій області, як безвісно відсутній.

У відділку поліції, куди його доправили патрульні, з’ясувалося, що хлопець пішов з дому 28 березня. Жінка одразу повідомила про зникнення сина й наголосила, що він має психологічні відхилення.

Патрульні передали хлопця черговому, який повідомив рідних про те, що розшукуваний знайшовся

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