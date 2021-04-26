В одній з громад на Тернопільщині запустили “рейтинг депутатів”

Опцію «рейтинг депутатів» запустили на офіційному сайті Лановецької міської ради.

Там можна переглянути відвідуваність депутатами сесій, участь в ухваленні рішень, активність чи пасивність при цьому. Також мешканці можуть подивитися, за які саме питання голосував депутат, які питання не підтримав, а на яких був відсутній, – повідомляють у міськраді.

Загальний рейтинг формується на основі кількості відвіданих пленарних засідань сесій депутатом та його участі у прийнятті рішень. Він оновлюватиметься після кожного пленарного засідання. Окрім цього, рейтинг можна сформувати за конкретними критеріями, які можуть зацікавити мешканців: активність, участь, найбільша кількість за, проти, утримався, не голосував чи був відсутній.

Такий моніторинговий майданчик дозволить виборцям ознайомитися із виконанням депутатських повноважень місцевими депутатами, а також сприятиме прозорості та відкритості між владою та громадянами.

Ознайомитися із Рейтингом можна за посиланням https://lanmisto.gov.ua/rejtyng-aktyvnosti/ або на офіційному сайті Лановецької міської ради у розділі “Депутатський корпус”.