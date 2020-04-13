На Тернопільщині загинула жінка, впавши з драбини

Нещасний випадок трапився 10 квітня у селі Пилатківці Борщівського району. Внаслідок падіння з двометрової висоти травми несумісні з життям отримала 56-річна місцева жителька.

Правоохоронці встановили, що загибла на території свого господарства впала з драбини. Внаслідок чого отримала тяжку черепно-мозкову травму, від якої померла. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть жінки.

Під час поверхневого огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.