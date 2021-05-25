Суд стягнув з Чортківського лісового господарства 1 млн. гривень за несанкціоновану рубку дерев

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 23.03.2021 позов керівника Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до Державного підприємства «Чортківське лісове господарство» про стягнення 1 140 944 грн шкоди задоволено.

Кошти стягнуто до фондів охорони навколишнього природного середовища Сосулівської сільської ради Чортківського району та ОТГ міста Копичинці Гусятинського району, на території яких вчинені дані правопорушення.

Суд встановив, що в процесі проведеної у 2017 році планової перевірки дотримання ДП «Чортківське лісове господарство» вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів, виявлено факти незаконної рубки дерев на території ботанічного заказнику загальнодержавного значення «Яблунівський» Копичинського лісництва та на території лісового заказнику загальнодержавного значення «Дача Галілея» Улашківського лісництва, внаслідок чого завдано шкоди природним комплексам заповідного об’єкту в розмірі 1140944 гривні.

ДП «Чортківське лісове господарство», як постійний лісокористувач, не забезпечив охорону і збереження лісового фонду на підвідомчій йому території, допустив самовільну вирубку лісу в межах заповідників, чим заподіяв матеріальну шкоду лісовому фонду України.

Згідно норм статті 107 Лісового кодексу України підприємства, установи, організації і громадяни зобов`язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством України.

Ознайомитись з рішенням Господарського суду Тернопільської області від 23.03.2021 у справі № 921/696/20 можна за посиланням:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96172361

Пресслужба Господарського суду Тернопільської області