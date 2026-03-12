Тернопіль на світовій пара-легкоатлетичній арені: медалі та естафети
Днями в іспанському місті Оуренсе відбувся Чемпіонат світу з пара легкої атлетики в приміщенні серед осіб з інвалідністю. У складі національної збірної команди України виступили троє спортсменок Тернопільського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю та ДЮСШ «Інваспорт».
За підсумками чемпіонату тернополянки продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку призових місць:
Руслана Муравська:
-
стрибки у висоту — 1 місце
-
біг з бар’єрами — 2 місце
-
естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце
-
естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце
Ольга Зазуляк:
-
потрійний стрибок — 3 місце
-
естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце
-
естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце
Єлизавета Ільєнко:
-
естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце
-
естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце
Підготували спортсменок до чемпіонату Заслужені тренери України Михайло Васірук, Іван Салук та Віктор Ворко.
Вітаємо спортсменок із вагомими здобутками на світовій арені та дякуємо за гідне представлення України і Тернополя на міжнародних змаганнях.