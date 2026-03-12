16:47 | 12.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль на світовій пара-легкоатлетичній арені: медалі та естафети

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Днями в іспанському місті Оуренсе відбувся Чемпіонат світу з пара легкої атлетики в приміщенні серед осіб з інвалідністю. У складі національної збірної команди України виступили троє спортсменок Тернопільського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю та ДЮСШ «Інваспорт».

За підсумками чемпіонату тернополянки продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку призових місць:

Руслана Муравська:

  • стрибки у висоту — 1 місце

  • біг з бар’єрами — 2 місце

  • естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце

  • естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце

Ольга Зазуляк:

  • потрійний стрибок — 3 місце

  • естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце

  • естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце

Єлизавета Ільєнко:

  • естафета 4×200 м (жінки) — 3 місце

  • естафета 4×400 м (жінки) — 2 місце

Підготували спортсменок до чемпіонату Заслужені тренери України Михайло Васірук, Іван Салук та Віктор Ворко.

Вітаємо спортсменок із вагомими здобутками на світовій арені та дякуємо за гідне представлення України і Тернополя на міжнародних змаганнях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *