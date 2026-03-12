На Кременеччині під час пожежі житлового будинку загинула дитина

12 березня о 08:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Бодаки Вишнівецької територіальної громади Кременецького району. За попередньою інформацією, у будівлі могла перебувати дитина.

До місця події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду селища Вишнівець.

На момент прибуття рятувальників у будинку спостерігалося горіння на площі близько 15 м.кв.

Пожежу локалізовано та ліквідовано в найкоротші термін.

На жаль, уникнути трагедії не вдалося. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло дитини.

Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття та покрівлю житлового будинку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено облицювання стін на площі близько 15 м.кв.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

🙏 Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини.

⚠️ Щоб уникнути подібних трагедій, нагадуємо:

малолітні діти не завжди усвідомлюють небезпеку вогню та не можуть правильно діяти у разі виникнення пожежі. У небезпечній ситуації дитина часто намагається сховатися замість того, щоб залишити приміщення або покликати на допомогу.

❗ Не залишайте дітей без нагляду.

Пояснюйте їм правила безпечної поведінки та дбайте про їхню безпеку.