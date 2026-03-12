Державна екологічна інспекція Тернопільської області нагадує: березовий сік можна збирати лише з дозволом

З настанням весни в Україні традиційно стартує сезон заготівлі березового соку — цінного природного продукту, який добувають у лісових масивах. Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує: збирати сік можна лише у визначеному законом порядку.

📌 Заготівля березового соку як лісове користування

Березовий сік належить до побічних лісових користувань. Добувати його мають право лише постійні лісокористувачі або суб’єкти господарювання, які отримали лісовий квиток — спеціальний документ, що дозволяє збір соку в конкретних місцях із дотриманням правил.

Водночас право загального використання лісових ресурсів, передбачене ст. 66 Лісового кодексу України, не поширюється на заготівлю березового соку. Тобто самовільне добування соку без лісового квитка є порушенням природоохоронного законодавства.

⚠️ Відповідальність за порушення

За незаконну заготівлю деревних соків у лісах передбачена адміністративна відповідальність за ст. 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окремо звертається увага на те, що добування соку у межах населених пунктів порушує Правила утримання зелених насаджень. Такі дії можуть пошкоджувати дерева, сприяти розвитку грибкових захворювань та поступовому всиханню рослин. За порушення правил благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність за ст. 152 КУпАП.

🌿 Заклик до громадян

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає мешканців дотримуватися правил заготівлі березового соку та відповідально ставитися до природних ресурсів. Бережімо дерева та цінні багатства нашого краю!