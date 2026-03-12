Між приватними будинками на Бродівській у Тернополі хочуть звести дев’ятиповерхівку

У Тернополі на вулиці Бродівській може з’явитися ще один багатоквартирний будинок. Відповідно до дозвільних документів, йдеться про «реконструкцію багатоквартирного житлового будинку» на дев’ять поверхів. Наразі на цій ділянці розташована невелика одноповерхова будівля, а поруч – приватні будинки. Саме тому жителі навколишніх помешкань занепокоєні, адже не розуміють, як у цьому місці може з’явитися багатоповерхівка і хто погодив таке будівництво, пише 20 хвилин.

Дозвіл на виконання будівельних робіт під назвою «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою місто Тернопіль, вул. Бродівська, 11» зареєстрували 5 лютого 2026 року.

Поки що жодних будівельних робіт на ділянці не розпочали. На місці можна побачити кілька одноповерхових приватних будинків та заїзд до одного з них. Саме тут проживає пан Василь – постійний читач видання «20 хвилин». Чоловік розповів, що вже кілька років намагається протистояти сумнівним забудовам, які реалізовувалися через дорогу. Тепер разом із сусідами намагається з’ясувати, як поруч із їхніми будинками могли дозволити будівництво багатоповерхового будинку, адже територія тут обмежена.

Раніше редакція вже писала про проблеми жителів цього району. За словами пана Василя та його сусідки пані Зореслави, земельну ділянку, про яку йдеться, їм надали у користування ще у 1996 році. Протягом понад двадцяти років жодних проблем із використанням під’їзної дороги не виникало.

Однак у лютому 2022 року, коли перед будинком почали проводити земляні роботи, люди випадково дізналися, що ця ділянка вже не перебуває у їхньому користуванні. Міська рада вилучила землю та передала її новоствореному ОСББ.

Тоді мешканці хвилювалися, що територію біля їхніх будинків можуть забудувати. У 2026 році їхні побоювання, схоже, почали справджуватися.

Хто є замовником будівництва

Згідно з інформацією Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, замовником реконструкції виступає ОСББ «Бродівська 11». За даними аналітичної системи YouControl, об’єднання співвласників зареєстрували 27 січня 2021 року, тобто п’ять років тому. Його керівником є Смалюк Олег Миколайович.

Того ж року рішенням сесії затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0989 гектара для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Разом із тим для цієї території встановили певні обмеження. Зокрема, передбачено:

забезпечення проходу та проїзду через земельну ділянку до суміжних землекористувачів та об’єктів благоустрою;

дотримання принципів добросусідства.

У 2025 році ОСББ отримало містобудівні умови та обмеження. Із документів випливає, що об’єднання фактично складається з трьох квартир.

Генеральним підрядником будівництва зазначене товариство «ТЕР-ДОБРОБУД». За даними YouControl, компанія працює з 2007 року. Її керівником є Мирошниченко Олександр Володимирович, який також входить до числа кінцевих бенефіціарних власників разом із Нагорічним Ігорем Анатолійовичем.

Чи передбачена тут багатоповерхова забудова

Відповідно до дозвільних документів, реконструкцію планують проводити на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:03:005:0238. Її площа становить 0,0989 гектара – це 989 квадратних метрів, або майже 10 соток.

Ділянка належить до зони багатоквартирної житлової забудови Ж-4, де дозволене будівництво будинків висотою від п’яти до дев’яти поверхів. Водночас, за інформацією «20 хвилин», до змін у містобудівній документації, внесених у 2024 році, ця територія перебувала у зоні Ж-1 – садибної забудови.

Згідно з техніко-економічними показниками проєкту:

площа забудови становить 395 м²;

загальна площа приміщень – 2569 м²;

кількість поверхів – 9;

надземних поверхів – 8;

підземних поверхів – 1;

цокольний поверх – відсутній;

передбачено верхній технічний поверх (технічне горище);

загальна кількість квартир – 35;

площа укриття – 221 м²;

орієнтовна тривалість будівництва – 18 місяців.

Звернення до поліції

Мешканці Бродівської вже зверталися до поліції через ситуацію із земельною ділянкою та заїздом до своїх будинків. У 2023 році, коли з’явився перший матеріал про проблему, тривало досудове розслідування.

Однак у 2025 році кримінальне провадження закрили через відсутність складу правопорушення. Про це свідчать дані з Судового реєстру.

В ухвалі слідчого судді від 2 березня 2026 року зазначено, що скаржники вважають рішення про закриття справи незаконним. Вони наголошували, що через передачу земельної ділянки під забудову їхні будинки, розташовані у тупиковому заїзді, можуть залишитися без нормального під’їзду.

Втім суд відмовив у задоволенні скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Що планують робити мешканці

Наразі жителі будинків, розташованих поруч із ОСББ, консультуються з юристами щодо подальших дій. Люди побоюються, що будівництво дев’ятиповерхового будинку може позбавити їх можливості нормально доїжджати до своїх помешкань.

Окрім цього, мешканців хвилює питання дотримання норм пожежної безпеки, а також те, де будуть розміщені місця для паркування автомобілів.