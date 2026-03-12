Понад 100 років: дуби на Чортківщині офіційно взяли під охорону

Два дуби віком понад 100 років, що ростуть на околиці сіл Городок та Касперівці у Чортківському районі Тернопільської області, отримали статус ботанічної пам’ятки природи. Відповідне рішення закріплене у розпорядженні голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Дерева розташовані на території площею 0,04 гектара поблизу дороги, що веде із Заліщиків до села Городок. Вони мають не лише природну, а й історичну та культурну цінність.

У документі зазначено, що ця пам’ятка входить до складу природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання. Для неї встановлюється особливий режим охорони, збереження та використання.

Метою створення пам’ятки природи є збереження двох дубів у природному стані, адже вони мають науково-пізнавальну, еколого-освітню та естетичну цінність.

Згідно з розпорядженням, Тернопільська обласна військова адміністрація вирішила взяти дерева під державну охорону. Відповідальність за їхнє збереження покладено на Заліщицьку міську раду.

На території пам’ятки забороняється вирубувати дерева, спалювати суху рослинність, а також зводити будь-які споруди поруч із ними.

У майбутньому біля дубів Тараса Бульби планують проводити екскурсії. За даними Вікіпедії, пам’ятку відкрили ще у 1972 році, коли дерева вперше оголосили об’єктом природно-заповідного фонду.

Обидва дуби мають значні розміри — їхній діаметр становить 82 та 86 сантиметрів. Ростуть вони на території Національного природного парку «Дністровський каньйон».



