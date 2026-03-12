Кривдників жінок та дітей в Тернопільській області притягують до відповідальності
На Тернопільщині з початку року правоохоронці зафіксували численні випадки домашнього насильства. Днями Тернопільське районне управління поліції розпочало кримінальне провадження щодо 46-річного місцевого жителя, який під час сварки шарпав та ударив дружину долонею в голову. За таке йому загрожує до 2 років позбавлення волі.
Загалом у січні-лютому 2026 року поліцейські здійснили 945 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 422 звернення підтвердилися.
За результатами реагування:
-
Складено 446 адміністративних протоколів щодо кривдників.
-
Винесено 363 термінові заборонні приписи, які можуть передбачати обов’язок залишити місце проживання постраждалої особи та заборону контактувати з нею.
-
Розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство), з яких 13 скеровано до суду.
-
Судами винесено 3 рішення про обмежувальні приписи, а 32 особи направлено на спеціальну програму для кривдників.
На профілактичному обліку в поліції області перебувають 1622 кривдники: 1355 чоловіків, 260 жінок та 7 неповнолітніх.
Поліція закликає громадян не замовчувати випадки насильства та повідомляти про них правоохоронців. Для підтримки постраждалих доступні спеціалізовані служби та гарячі лінії:
-
Національна гаряча лінія — 0 800 500 335 (мобільний/стаціонарний) або 116 123 (з мобільного)
-
Гаряча лінія з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми — 15-47
-
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (UNFPA) — rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada