16:48 | 12.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Кривдників жінок та дітей в Тернопільській області притягують до відповідальності

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На Тернопільщині з початку року правоохоронці зафіксували численні випадки домашнього насильства. Днями Тернопільське районне управління поліції розпочало кримінальне провадження щодо 46-річного місцевого жителя, який під час сварки шарпав та ударив дружину долонею в голову. За таке йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Загалом у січні-лютому 2026 року поліцейські здійснили 945 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 422 звернення підтвердилися.

За результатами реагування:

  • Складено 446 адміністративних протоколів щодо кривдників.

  • Винесено 363 термінові заборонні приписи, які можуть передбачати обов’язок залишити місце проживання постраждалої особи та заборону контактувати з нею.

  • Розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство), з яких 13 скеровано до суду.

  • Судами винесено 3 рішення про обмежувальні приписи, а 32 особи направлено на спеціальну програму для кривдників.

На профілактичному обліку в поліції області перебувають 1622 кривдники: 1355 чоловіків, 260 жінок та 7 неповнолітніх.

Поліція закликає громадян не замовчувати випадки насильства та повідомляти про них правоохоронців. Для підтримки постраждалих доступні спеціалізовані служби та гарячі лінії:

  • Національна гаряча лінія — 0 800 500 335 (мобільний/стаціонарний) або 116 123 (з мобільного)

  • Гаряча лінія з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми — 15-47

  • Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (UNFPA) — rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *