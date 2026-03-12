Кривдників жінок та дітей в Тернопільській області притягують до відповідальності

На Тернопільщині з початку року правоохоронці зафіксували численні випадки домашнього насильства. Днями Тернопільське районне управління поліції розпочало кримінальне провадження щодо 46-річного місцевого жителя, який під час сварки шарпав та ударив дружину долонею в голову. За таке йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Загалом у січні-лютому 2026 року поліцейські здійснили 945 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 422 звернення підтвердилися.

За результатами реагування:

Складено 446 адміністративних протоколів щодо кривдників.

Винесено 363 термінові заборонні приписи, які можуть передбачати обов’язок залишити місце проживання постраждалої особи та заборону контактувати з нею.

Розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство), з яких 13 скеровано до суду.

Судами винесено 3 рішення про обмежувальні приписи, а 32 особи направлено на спеціальну програму для кривдників.

На профілактичному обліку в поліції області перебувають 1622 кривдники: 1355 чоловіків, 260 жінок та 7 неповнолітніх.

Поліція закликає громадян не замовчувати випадки насильства та повідомляти про них правоохоронців. Для підтримки постраждалих доступні спеціалізовані служби та гарячі лінії:

Національна гаряча лінія — 0 800 500 335 (мобільний/стаціонарний) або 116 123 (з мобільного)

Гаряча лінія з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми — 15-47

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (UNFPA) — rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada