Війна забирає найкращих, – загинув захисник Андрій Степаненко з Тернопільщини

Російсько-українська війна знову принесла сумну звістку до Чортківської громади, повідомляють у міській раді. Війна продовжує забирати життя найкращих синів України – на фронті загинув чортків’янин, молодший сержант Степаненко Андрій Олександрович.

Народився 02.04.1989 р. у Тернополі. Закінчив Чортківську гімназію «Рідна школа», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Вищу суспільно-політичну школу імені Вінцента Поля в Любліні.

Мобілізований до лав Збройних Сил України у вересні 2024 року. Посада – зовнішній пілот (оператор) БПЛА 1 відділення ударних БПаК взводу БПаК мотопіхотного батальйону військової частини А4955. Звання – молодший сержант. Учасник бойових дій в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізький областях.

Загинув Андрій уночі 11 березня 2026 року поблизу населеного пункту Юрківка Запорізької області внаслідок влучання ворожого FPV-дрона…

Лишень минулого тижня Андрій отримував выдзнаку «За честь і відвагу» з рук міського голови Володимира Шматька, коли волонтерська команда БФ «Покрова Чортків» відвідувала наших захисників на фронті…

Щирі співчуття рідним і близьким…