У Тернополі на пішохідному переході водій збив жінку, а тоді врізався ще в дві автівки

У Тернополі на проспекті Злуки водій автомобіля збив жінку і після цього врізався в інші транспортні засоби – повідомлення такого змісту надійшло 11 березня близько 13:15 на спецлінію “102”. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що 87-річний водій автомобіля Peugeot 208 допустив наїзд на пішохода. Потерпіла – жителька Бережан 1977 року народження. Жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.



Після цього автомобіль протаранив Volkswagen Touran, який рухався у попутному напрямку. Від удару Peugeot винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з Volkswagen LT 35.



У результаті ДТП жінку з численними травмами та тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поділіться:









