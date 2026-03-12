Селезінка майже втричі більшого розміру: лікарі Львова врятували життя малюка з Тернопільщини

У Дитячій Лікарні Святого Миколая у Львові медики врятували 3-річного Артемчика з міста Добропілля на Донеччині, у якого через рідкісну неімунну гемолітичну анемію селезінка збільшилася майже втричі і вже не поміщалася у животику, повідомляють у медичному закладі.

Хлопчик народився на 37-му тижні шляхом кесаревого розтину. Відразу після пологів у нього впав гемоглобін та підвищився білірубін, тому Артемчика терміново доставили до лікарні Дніпра. Для його матері це стало страшним дежавю: перша дитина померла за кілька годин після народження з подібними показниками. На щастя, дніпровські лікарі врятували малюка.

Через 2,5 місяця мама помітила, що Артемчик зблід, а склери очей пожовтіли. Йому діагностували рідкісну недугу — неімунну гемолітичну анемію, яка трапляється у однієї людини з 5000. Еритроцити хлопчика мали неправильну форму та розмір, через що селезінка сприймала їх як чужорідні тіла та постійно руйнувала. Через надмірну роботу орган поступово збільшувався. Ліків, що зупиняють цей процес, не існує — єдине рішення для маленького пацієнта тоді — видалення селезінки, але для такого малюка операція була надто ризикованою. Тому хлопчику щомісяця переливали донорську кров.

У 2024 році через ворожий обстріл родина втратила будинок у Добропіллі та переїхала на Тернопільщину. Там хлопчик захворів на вірусний гепатит, що додатково навантажило печінку. Мама помітила, що сеча стала червоною, а шкіра — жовтою. Через критичний стан дитину терміново перевезли до Львова, у Дитячу Лікарню Святого Миколая.

💬 “Він приїхав у дуже важкому стані: білірубін 450-500, гемоглобін 60 при нормі 110. У Артема стався гемолітичний криз — величезна кількість еритроцитів одночасно руйнується, а організм реагує імунною реакцією”, — пояснює медичний директор Олександр Калінчук.

Гематологи стабілізували стан хлопчика, що дозволило підготувати його до операції та провести необхідну вакцинацію. На той момент селезінка мала 17 см у довжину — майже втричі більше за норму — і складалася навпіл, перетискаючи інші органи. Малюкові було важко дихати та ходити, живіт був величезним, шкіра блідо-жовтою.

Щоб мінімально травмувати дитину, хірурги виконали лапароскопічну спленектомію — видалення селезінки через маленькі проколи. Операція була складною через розміри органу, але команда лікарів успішно впоралася. Анестезіологи забезпечили післяопераційну підтримку малюка.

Нині Артемчику 3,5 роки. Його щічки стали рожевими, склери очей — білими, рівень гемоглобіну нормалізувався. За умов належного догляду та медикаментозної підтримки роботи печінки, хлопчик буде рости і розвиватися, як звичайна дитина.

Дитяча Лікарня Святого Миколая входить до складу Першого медичного об’єднання Львова.