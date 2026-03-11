Графік відключень світла 12 березня на Тернопільщині
⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 12.03.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 12.03.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
Ми запустили наш офіційний Telegram канал. Тепер слідкувати за новинами стало ще зручніше.