Графік відключень світла 12 березня на Тернопільщині

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 12.03.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.

