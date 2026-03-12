У Рівному агент росії заклав бомбу біля кав’ярні: його затримала СБУ

Служба безпеки України запобігла черговій спробі російських спецслужб влаштувати теракт у Рівному. Правоохоронці затримали агента РФ «на гарячому» – у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти.

За даними слідства, завдання російських кураторів виконував завербований наркозалежний житель Житомира. У поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав у Telegram-каналах гроші на наркотики.

Після вербування його відправили до Рівного. Там чоловік оселився в орендованій квартирі, де за інструкціями російських спецслужб виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Слідство встановило, що вибухівку зловмисник замаскував у каструлі. Для посилення уражаючої дії він спорядив її металевими гайками.

Після того як агент заклав вибухівку біля кав’ярні, російські куратори планували дистанційно активувати пристрій. Для цього до бомби був примотаний мобільний телефон, на який мали зателефонувати, щоб спричинити вибух.

Щоб не привертати уваги, підозрюваний одягнув військову форму, коли прямував до місця запланованого теракту.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 – пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 263-1 – незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію із запобігання теракту проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.