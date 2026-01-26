Тернопіль: відновлення після ракетного удару триває, мешканці отримують фінансову та соціальну допомогу

У Тернополі триває комплексна допомога мешканцям, які постраждали внаслідок ракетної атаки 19 листопада. Станом на 23 січня 2026 року в пошкоджених будинках уже відновили 1 692 вікна, а також тривають ремонтні, соціальні й фінансові заходи підтримки.

Зокрема, у будинку №31 на вулиці 15 Квітня замінено 477 вікон, у будинку №25 – 586 вікон, №27 – 324, №23 – 239. Ще 62 вікна встановлено на вул. Стуса, 10, і 4 – на вул. Стуса, 4. Звірку фактичних обсягів робіт проведено спільно з технічним наглядом та підрядною організацією.

У будинку на вул. 15 Квітня, 31 відновлено газопостачання в третьому під’їзді, а також електро-, тепло- і холодне водопостачання. Завершено ремонт сходової клітки та ліфта, встановлено квартирні вікна в третьому під’їзді, частково помито фасади другого й третього під’їздів, розпочато монтаж вікон у другому під’їзді та прибирання після будівельних робіт. Подальші роботи з ремонту інженерних мереж, фасаду й ліфтового обладнання тривають. У будинку на вул. Стуса, 8 завершено демонтажні роботи.

Фінансова підтримка охопила сотні родин. У січні 2026 року по 15 тисяч гривень отримають 99 власників квартир, визнаних непридатними для проживання. Ще 112 осіб уже отримали такі виплати у листопаді–грудні. 351 власнику частково пошкодженого житла виплачено по 10 тисяч гривень. Дванадцять власників квартир у будинку на вул. 15 Квітня, 31, де житло згоріло, отримали по 50 тисяч гривень для відновлення помешкань. 394 мешканці громади отримали по 10 800 гривень у межах програми багатоцільової грошової допомоги швидкого реагування за підтримки УВКБ ООН у партнерстві з БФ «Право на Захист».

Родини з пораненими дітьми також отримують підтримку: за сприяння UNICEF та організації «SOS дитяче містечко» передбачено по 11 тисяч гривень для 18 дітей, двоє вже отримали кошти у грудні, решта – у січні 2026 року. Крім того, завдяки міській раді 40 сімей із дітьми до 18 років отримали грошову допомогу в еквіваленті 400 доларів США, ще одна сім’я перебуває в черзі (МФОЗНС «Регіон Карпат» (NEEKA) та Дитячий фонд ООН UNICEF).

Одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень уже призначено щодо 35 загиблих, виплати здійснено 22 родичам. У січні також буде виплачено 200 тисяч гривень одній особі за двох загиблих.

Окрім фінансової допомоги, мешканцям на вул. Стуса, 8 та вул. 15 Квітня роздано 120 сертифікатів на побутову техніку у співпраці з Тернопільсько-Зборівською архиєпархією УГКЦ, а також передано 20 сертифікатів на придбання холодильників спільно з ВБФ «Мрії збуваються». Троє постраждалих тимчасово проживають у прихистку БФ «Карітас».

Комісією вже обстежено 606 квартир із 636 поданих звернень для оформлення державних компенсацій. У період з 19 по 23 січня зареєстровано ще три нові звернення.