Артилерійський снаряд часів минулих воєн знешкодили на Тернопільщині

12 березня піротехніки ДСНС знешкодили артилерійський снаряд калібру 105 мм, який напередодні виявили під час проведення земляних робіт.

Небезпечний предмет знаходився поблизу проїжджої частини між селами Івачів Горішній Білецької сільської територіальної громади та Глядки Тернопільської міської територіальної громади Тернопільського району.

👨‍🚒 Фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС:

обстежили прилеглу територію

вилучили вибухонебезпечний предмет

транспортували його для подальшого знищення

❗ Боєприпаси часів минулих воєн і сьогодні становлять серйозну загрозу для життя та здоров’я людей.

У разі виявлення підозрілих предметів:

▪️ не торкайтеся їх

▪️ не намагайтеся переміщувати або розбирати

▪️ негайно телефонуйте за номером 101

Пам’ятайте: одна необережна дія може коштувати життя.