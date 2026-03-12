Небезпечне захворювання худоби зафіксували в Лановецькій громаді

У Лановецькій громаді відбулося засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лановецькій міській раді. Його провели 12 березня під головуванням міського голови Романа Казновецького.

Під час засідання розглянули питання виявлення небезпечного захворювання — лейкозу великої рогатої худоби — в одному із сіл громади. Члени комісії обговорили епізоотичну ситуацію та визначили комплекс заходів, спрямованих на локалізацію й недопущення поширення хвороби серед тварин.

Лейкоз великої рогатої худоби — інфекційне захворювання, яке уражає кровотворну систему тварин. Воно може тривалий час перебігати без явних клінічних ознак, однак становить серйозну загрозу для тваринництва через швидке поширення в стаді.

Під час комісії наголосили на необхідності регулярного лабораторного обстеження худоби. У разі виявлення інфікованих тварин власникам рекомендують не допускати їхнього спільного випасу зі здоровими, дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог та проводити дезінфекцію місць утримання.

Окрему увагу приділили контролю за завезенням тварин до господарств. У таких випадках обов’язковою є перевірка худоби на наявність захворювання.

Контроль за епізоотичною ситуацією на території громади триває.