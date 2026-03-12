Матча і зуби: чи може матча фарбувати зуби?

Матча (або маття) – особливий вид японського зеленого чаю, який останніми роками став справжнім суперфудом. На відміну від звичайного, де листя заварюють та викидають, матча – розтерте в дрібний порошок цільне листя.

Що таке матча та її особливості?

Матча вирощується за унікальною технологією – за кілька тижнів до збору кущі затінюють, що стимулює вироблення величезної кількості хлорофілу та амінокислот (зокрема L-теаніну).

В одній чашці міститься в десятки разів більше антиоксидантів (катехінів), ніж у звичайному зеленому чаї.

Завдяки поєднанню кофеїну та L-теаніну, вона дає бадьорість без «кавового тремору». Ефект триває довше (4-6 годин) та супроводжується спокійною зосередженістю.

Має насичений трав’янистий смак з легкою гірчинкою та характерним солодкуватим післясмаком.

Стоматологічна клініка Ноженко, де ціна керамічних вінірів розраховується індивідуально для кожного пацієнта, детальніше розповість чи матча фарбує зуби та що робити.

Матча і зуби: чи може вона їх фарбувати?

Чи фарбує матча зуби? Це питання часто турбує тих, хто стежить за білизною посмішки.

Ризик пігментації

Так, матча містить таніни та інтенсивні рослинні пігменти. Хоча вона фарбує емаль менше, ніж чорна кава чи червоне вино, при регулярному вживанні на зубах може з’явитися легкий жовтуватий або зеленкуватий наліт.

Вплив на емаль

Якщо емаль має мікротріщини або вона пориста (наприклад, після агресивного відбілювання), пігмент проникає глибше.

Брекети та реставрації

Матча може забарвлювати світлі композитні пломби, «художню реставрацію», елайнери Invisalign або еластичні елементи брекет-систем (лігатури). Керамічні вініри зазвичай стійкі до пігментів.

Поради стоматологів

Стоматологи не забороняють матчу, оскільки вона має багато плюсів для ротової порожнини, але радять дотримуватися «правил безпеки»:

користь для ясен. Катехіни в матчі мають протизапальну та антибактеріальну дію. Це допомога у боротьбі з бактеріями, що викликають карієс та неприємний запах з рота;

пити через трубочку. Це мінімізує контакт напою з передніми зубами («зоною посмішки»);

прополоскати рот водою. Одразу після того, як допили напій, зробити кілька ковтків чистої води. Це змиє залишки пігменту та кислот;

не чистити зуби негайно. Після вживання чаю емаль стає тимчасово чутливою до тертя. Зачекайте 30-60 хвилин перед використанням щітки;

матча-лате. Додавання молока (тваринного або рослинного) трохи знижує фарбувальну здатність танінів, оскільки білки зв’язують пігменти.

Матча – корисна альтернатива каві, а також це позитивний вплив на загальний стан ясен та здоров’я в цілому. Вона може викликати поверхневе забарвлення зубів, але це легко видалити під час Air-Flow – професійної гігієни у стоматолога. Якщо пацієнт носить брекети або має свіжу художню реставрацію, краще обмежити вживання або завжди мати під рукою воду для полоскання.