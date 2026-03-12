На обході Бучача ремонтують одну з найбільш пошкоджених ділянок траси Н-18

На обході Бучача тривають ремонтні роботи

📍Концентруємо увагу на автошляхах з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах області.

🔸В рамках експлуатаційного утримання підрядна організація проводить ремонтні роботи на ділянці державного автошляху Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль на обході міста Бучач – від кільця у напрямку мосту.

🔸Під впливом часу, погодних умов та інтенсивної експлуатації, ділянка, яка ремонтується має значні деформації. Це однин з найбільш уражених рідрізків дороги Н-18.

📌 До повномасштабного вторгнення у 2022 році планували відновити цю ділянку капітальним ремонтом. Однак всі масштабні ремонтні роботи тоді призупинили.

🚜👷 Дорожні бригади приступили до робіт на Н-18 з початку цього тижня. Рух не перекривали.

Підрядна організація влаштовує тут шар асфальтобетону картами. Це спосіб відновлення дороги, при якому пошкоджене покриття замінюють не окремими латками, а суцільними прямокутними ділянками.

Заплановано відновити ділянку протяжністю 1,5 км.

Паралельно тривають роботи з водовідведення та планування узбіч.

❗️Важливо пам’ятати, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня 2024 року кошти, які надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.

☝️Наголошуємо учасникам дорожнього руху на необхідності уважно долати ділянки, де виконуються дорожні роботи. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні поблизу спеціальної дорожньої техніки.