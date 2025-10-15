Тернопільська міська рада купить п’ять б/к автобусів

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про оновлення автопарку громадського транспорту міста. Комунальне підприємство «Міськавтотранс» забезпечить закупівлю п’яти автобусів, які раніше були у користуванні. Загальна вартість техніки не перевищить 10 мільйонів гривень.

Нові автобуси повинні відповідати технічним характеристикам: це сертифіковані низькопідлогові автобуси великого класу, що працюють на дизельному паливі. Кожен автобус має вміщувати не менше 50 пасажирів, з яких 20 мають бути сидячими місцями.

Окрім того, автобуси повинні бути оснащені дизельним двигуном екологічного класу EURO-5, кондиціонером та спеціальним місцем для крісла колісного. Рік випуску транспорту не може бути пізніше 2010 року. Закупівля буде проведена відповідно до чинного законодавства.

Фото ілюстративне