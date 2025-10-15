“Облили горючою сумішшю та змушували бігати голим,” – у Тернополі затримано військовослужбовців за вимагання і злочинні дії

15 жовтня у Тернополі відбулася масштабна спецоперація, під час якої було затримано групу чоловіків у військовій формі. Операція проходила у кількох мікрорайонах міста, і її метою були військовослужбовці, які приїхали з інших регіонів України для проведення мобілізаційних заходів.

В поліції підтвердили, що затримання стосувалися військових, які організовували блокування автомобілів з цивільними людьми. Зокрема, інцидент відбувався на проспекті Степана Бандери біля «Обнови».

Тернопільський активіст Роман Довбенко повідомив у фейсбуці, що затримані військові, зокрема представники Третьої штурмової бригади, були підозрювані у злочинних діях: утриманні чоловіків у підвалах та вимаганні грошей за їхній «викуп» від мобілізації. Довбенко також зазначив, що частина військових, залучених до додаткового оповіщення населення, почала займатися нелегальною діяльністю, включаючи відбирання автомобілів у цивільних осіб.

«Не можна стверджувати, що в Третій штурмовій служать непорядні хлопці, оскільки знайомий з багатьма, які роблять правильну роботу під час війни. Але частина з тих, які знаходяться в Тернопільській області, почали займатися неправильними справами. Їх було долучено до такої роботи, як додаткове оповіщення населення, а вони почали займатися відвертим беззаконням», – розповів Роман Довбенко.

Окрім того, були випадки жорстокого поводження: один з чоловіків, за словами активіста, був обілятий горючою сумішшю та змушений був бігати голим навколо авто. За словами Довбенка, таких інцидентів було кілька.

У поліції Тернополя підтвердили факт затримання восьми військовослужбовців, проте не уточнили, чи йдеться саме про представників Третьої штурмової бригади. Тривають обшуки та затримання в Тернопільській області та інших регіонах України.

За інф. Захід