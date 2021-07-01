Тернопільскі гвардійці вибороли першість з футболу серед силових структур

У Тернополі відбувся Чемпіонат Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України з міні футболу. Участь у чемпіонаті прийняло 8 команд, у тому числі гвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України.

У Чемпіонаті, окрім гвардійців, брали участь футбольні команди Управління СБУ області, Головного Управління Національної поліції краю, рятувальники, УПО, Тернопільський РУП, Головного Управління ДФС, Держспецзв’язок та Служба судової охорони.

«Сьогодні гвардійці виступили дуже гідно, – говорить командир батальйону підполковник Дмитро Гуртовський, – я вболівав за нашу команду надзвичайно. Хлопці діяли злагоджено, далась в знаки зіграність команди».

Сам матч відбувався у дуже мальовничому місці, на березі Тернопільського ставу. Попри спеку у місті тут завжди прохолодно і це дало змогу командам грати на повні груди.

Аліна Новікова