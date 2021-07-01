Дешевше продати машину, – за перевантажені фури нараховуватимуть великі штрафи

В Україні істотно підвищують відповідальність за порушення норм вантажних перевезень на автомобільному транспорті. Про зміни в законодавстві розповів директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

«28 червня Володимир Зеленський підписав закон про автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових параметрів. 29 червня Рада прийняла в другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю». Очевидно, що Зеленський і його оперативно підпише», – коментує політолог.

За словами Бикова, вперше за всі роки Незалежності буде введена автоматична фіксація і нарахування штрафів за перевантажені вантажівки.

За перевезення вантажів без документів штраф складе 17 000 – 34 000 грн, за перевищення габаритно-вагових нормативів – 8 500 – 51 000 грн, за відмову від габаритно-вагового контролю або відмову від зупинки на вимогу – 51 000 грн.

«Три-чотири таких штрафи – і їздити (перевантаженим) стане невигідно. Дешевше продати машину», – зазначає Биков.

Необхідність таких змін назріла давно і стала особливо актуальною із запуском програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Паралельно з ремонтом доріг почали встановлювати WiM-комплекси (від англ. weigh-in-motion, зважування в русі).

«З WIMом не домовишся, йому на лапу не покладеш, проїхав по трасі перевантаженим – автоматично чекай штрафу з декількома нулями. За останні півтора роки на дорогах встановлено 48 майданчиків Weigh-in-Motion, далі буде ще. До речі, буквально днями дані з комплексів WIM стали публічними – інформація доступна на порталі Data.gov.ua», – розповів політолог.

Таким чином, «Велике будівництво» дало старт цілій низці позитивних змін, зазначив Биков.

Як раніше повідомлялося, в ході ремонту на трасі Київ – Бориспіль по обох напрямках руху поставлять WiM-комплекси, щоб зберегти дорогу по-європейськи якісною.