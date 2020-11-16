Тернопільські лікарі провели складну операцію для 6-річної дитини

Успішна співпраця Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні та ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України стала доброю традицією, яка триває вже багато років.

У п’ятницю, 13 листопада, провідні спеціалісти ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України проф. Гук Юрій Миколайович та д.м.н. Зима Андрій Миколайович спільно із лікарями-травматологами Тернопільської лікарні на чолі із завідуючим ортопедо – травматологічного відділення Корицьким Анатолієм Григоровичем на базі тутешньої лікарні успішно провели складне оперативне втручання при вродженому вивиху стегна: коригуючу остеотомію стегна та тазу у дитини 6 років.

Адміністрація та ортопедо – травматологічне відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР щиро вдячні ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України, зокрема проф. Гуку Юрію Миколайовичу та д.м.н. Зимі Андрію Миколайовичу за багаторічну співпрацю та високий професіоналізм.