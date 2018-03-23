Тернопільські студенти долучилися до порятунку лелек від смерті на морозі

Студенти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського вирішили долучилися до порятунку лелек від смерті на морозі. Цю ініціативу підтримало і керівництво університету — студентам надали мікроавтобус, гроші на покупку риби, а ще відходи з їдалень, які придатні для годування птахів.

Лелеки, які повернулися в Україну з теплих країв, через нетипові для кінця березня морози та снігопади тепер не можуть тут прохарчуватися.

Група активістів ТДМУ – це другокурсники фармацевтичного факультету – Світлана Басів, Оксана Боса, Аліна Пивовар, Наталія Драгомирецька, Елізавета Криськова, Андрій Мілінчук, студенти першого курсу медичного факультету – Ольга Пастушина та Ольга Бучко та четвертого курсу медичного факультету – Уляна Сатурська.

21 березня студенти поїхали у село Застав’є Тернопільського району, де й годували лелек, життя яких через несприятливі погодні умови зараз під загрозою.

За інформацією прес-служби ТДМУ.