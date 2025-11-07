Тернопільські танцюристи студії «Freestyle» здобули перемоги на Чемпіонаті світу в Польщі

Нещодавно учні танцювальної студії «Freestyle» повернулися з Чемпіонату світу з сучасного танцю World Artistic Dance Federation, що проходив у польському місті Плоцьк з 24 по 26 жовтня 2025 року.

Цьогоріч студія продемонструвала високий рівень підготовки своїх вихованців, що представляли Україну на міжнародній арені. Тернопільські танцюристи повернулися з чудовими результатами та призовими місцями.

Результати учасників:

1 місце – Дроботій Анна (Street dance, діти 8-9, pro level)

1 місце – Вадим Машталяр (Street dance, діти 10-11, pro level)

3 місце – Стрілецька Христина (Street dance, діти 10-11, pro level)

4 місце – Вегера Андрій (Street dance, діти 10-11, pro level)

Hip hop freestyle:

1 місце / 22 учасники – Рісна Мілана (діти 8-11, rising level)

4 місце / 22 учасники – Міль Марта (діти 8-11, rising level)

1 місце / 27 учасників – Стецка Вікторія (діти 8-11, middle level)

2 місце / 27 учасників – Клименко Каміла (діти 8-11, middle level)

5 місце / 27 учасників – Тимофєєва Софія (діти 8-11, middle level)

7 місце / 27 учасників – Кульбілька Сніжана (діти 8-11, middle level)

1 місце / 18 учасників – Дроботій Анна (hip hop freestyle, діти 8-9, pro level)

2 місце / 42 учасники – Машталяр Вадим (hip hop freestyle, діти 10-11, pro level)

5 місце / 42 учасники – Бутковська Дарина (hip hop freestyle, діти 10-11, pro level)

Результати у категорії 12-15 років:

6 місце / 44 учасники – Рісна Марта (hip hop freestyle, діти 12-15, rising level)

7 місце / 44 учасники – Вегера Маргарита (hip hop freestyle, діти 12-15, rising level)

1 місце / 57 учасників – Цепліцька Яна (hip hop freestyle, діти 12-15, pro level)

6 місце / 56 учасників – Слободян Софія (діти 12-13, PRO level)

1 місце / 46 учасників – Семенюк Яна (hip hop freestyle, діти 14-15, PRO level)

Дуети:

4 місце / 25 учасників – Дует Семенюк Яна і Цепліцька Яна (діти 14-15, PRO level)

Три команди студії – KIDOS, DANGEROUS та NEVER GUESS – успішно взяли участь у чемпіонаті та здобули призові місця на п’єдесталі. Танцівники довели, що українські діти – сильні духом, сповнені мрій і здатні підкорювати міжнародні сцени.

Дякуємо тренерам Аллі Клименко та Анні Онищук за наполегливу працю, підтримку та віру в своїх учнів, а також організатору поїздки Віктору Кушнерику, який забезпечив підготовку та організацію поїздки на Чемпіонат світу.